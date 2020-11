Gigi Proietti e il Cavaliere Nero: un mito intramontabile (VIDEO) (Di lunedì 2 novembre 2020) Uno dei cavalli di battaglia di Gigi Proietti è stato Il Cavaliere Nero, una barzelletta con una morale tutta da ridere: ecco il VIDEO. Uno dei cavalli di battaglia di Gigi Proietti, che è rimasto nell'immaginario collettivo, è la barzelletta del Cavaliere Nero, che riproponiamo nel VIDEO che potete vedere sopra. "Er Cavaliere bianco e er Cavaliere nerro fanno a duello, er Cavaliere Nero t'ammazza er Cavaliere bianco" - inizia Proietti - "mo' er Cavaliere bianco c'aveva tre figli, 'sti tre figli sfidano er Cavaliere Nero ma er ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 2 novembre 2020) Uno dei cavalli di battaglia diè stato Il, una barzelletta con una morale tutta da ridere: ecco il. Uno dei cavalli di battaglia di, che è rimasto nell'immaginario collettivo, è la barzelletta del, che riproponiamo nelche potete vedere sopra. "Erbianco e ernerro fanno a duello, ert'ammazza erbianco" - inizia- "mo' erbianco c'aveva tre figli, 'sti tre figli sfidano erma er ...

Agenzia_Ansa : E' morto Gigi Proietti, aveva 80 anni. Da giorni in clinica per accertamenti, colpito da malore cardiaco #ANSA - rtl1025 : Addio #GigiProietti. Il grande attore è scomparso questa mattina all’alba, in conseguenza di gravi problemi cardiac… - Agenzia_Ansa : ?? Addio Gigi Proietti, amatissimo vero attore. Scompare nel giorno del suo 80mo compleanno a Roma #GigiProietti… - MauroGiansante : RT @ilfoglio_it: ++ Esclusivo. Il ricordo al Foglio di Francesco Totti #Proietti ++ - 31Viking97 : RT @vfeltri: Gigi Proietti una volta mi disse: se parlo con uno di destra, mi sento di sinistra , se parlo con uno di sinistra divento subi… -