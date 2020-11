Gigi Proietti, Alessandro Gassmann: “Sento un vuoto enorme, lui era l’ultimo dei grandissimi” (Di lunedì 2 novembre 2020) “Sento un vuoto enorme, lui era l’ultimo dei grandissimi“. Così Alessandro Gassmann ricorda, attraverso un video pubblicato sui social, Gigi Proietti, scomparso all’età di 80 anni. “Ho avuto la fortuna di dirigerlo (in Di padre in figlio, ndr). Per quanto mi riguarda è stato uno dei più grandi maestri e amici che abbia mai avuto”. L'articolo Gigi Proietti, Alessandro Gassmann: “Sento un vuoto enorme, lui era l’ultimo dei grandissimi” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) “Sento un, lui era l’ultimo dei grandissimi“. Cosìricorda, attraverso un video pubblicato sui social,, scomparso all’età di 80 anni. “Ho avuto la fortuna di dirigerlo (in Di padre in figlio, ndr). Per quanto mi riguarda è stato uno dei più grandi maestri e amici che abbia mai avuto”. L'articolo: “Sento un, lui era l’ultimo dei grandissimi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

