Gabriel Garko, Gabriele Rossi vuota il sacco: “La verità tra noi? Sul set io e lui… Poi l’amore” (Di lunedì 2 novembre 2020) Se ne parlava da molto tempo e ultimamente le speranze dei fan sono state soddisfatte. Sì, è ufficiale: quella che Gabriel Garko e Gabriele Rossi definivano nient’altro che un’amicizia in realtà è stata un’importante relazione passionale. Una storia che oggi è finita e si è trasformata in un affettuoso legame tra i due noti personaggi dello showbiz. Recentemente il ballerino ciociaro, ospite di Barbara D’Urso, ha rivelato alcuni dettagli sull’inizio di quel chiacchierato ed ormai confermato sentimento. Dopo aver svelato a tutti, in diretta televisiva durante il GF Vip 5, il suo cosiddetto ‘segreto di pulcinella’, Gabriel Garko sta frequentando un bel giovane di nome Gaetano. L’ex fidanzato ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 2 novembre 2020) Se ne parlava da molto tempo e ultimamente le speranze dei fan sono state soddisfatte. Sì, è ufficiale: quella chedefinivano nient’altro che un’amicizia in realtà è stata un’importante relazione passionale. Una storia che oggi è finita e si è trasformata in un affettuoso legame tra i due noti personaggi dello showbiz. Recentemente il ballerino ciociaro, ospite di Barbara D’Urso, ha rivelato alcuni dettagli sull’inizio di quel chiacchierato ed ormai confermato sentimento. Dopo aver svelato a tutti, in diretta televisiva durante il GF Vip 5, il suo cosiddetto ‘segreto di pulcinella’,sta frequentando un bel giovane di nome Gaetano. L’ex fidanzato ...

