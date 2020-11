F1 | Isola | Verstappen? Foratura causata da alcuni detriti in pista

(Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA - "La safety car nelle fasi finali ha influito pesantemente sulla strategia di gara: fino a quel momento, la maggior parte dei piloti era orientata su una sosta, anche per via del tempo che si ...

Ultime Notizie dalla rete : Isola Verstappen

Corriere dello Sport

Il responsabile F1 e Car Racing di Pirelli al termine del Gp dell'Emilia Romagna: "La foratura sembra essere stata causata da alcuni detriti in pista" ...Ovviamente dovremo analizzare la medium usata da Max Verstappen per 32 giri, per capire esattamente cosa sia successo: la foratura sembra essere stata causata da alcuni detriti in pista". Lo ha detto ...