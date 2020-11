Evviva gli anglismi! (Di lunedì 2 novembre 2020) Abbattiamo subito qualche falso mito. Partiamo dai numeri, dai fatti, quelli che realmente contano.No, l’italiano non è «invaso» da termini di provenienza angloamericana, come si sente spesso dire in giro, questa è solo una falsa percezione. I linguisti ci dicono che la percentuale di termini inglesi presenti nel nostro dizionario non supera il 3%. Cifra irrisoria. Quindi, il pericolo di una perdita di purezza o dell’imminente morte dell’italiano – come qualcuno apocalitticamente, stracciandosi le vesti, di tanto in tanto annuncia ‒ non c’è. Niente di nuovo, i puristi ultraintransigenti della lingua ci sono sempre stati, qualche secolo fa c’era chi si lamentava dei troppi francesismi che anche allora avrebbero potuto minacciare pericolosamente la nostra lingua. Termini pandemici Tornando alla percezione ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Abbattiamo subito qualche falso mito. Partiamo dai numeri, dai fatti, quelli che realmente contano.No, l’italiano non è «invaso» da termini di provenienza angloamericana, come si sente spesso dire in giro, questa è solo una falsa percezione. I linguisti ci dicono che la percentuale di termini inglesi presenti nel nostro dizionario non supera il 3%. Cifra irrisoria. Quindi, il pericolo di una perdita di purezza o dell’imminente morte dell’italiano – come qualcuno apocalitticamente, stracciandosi le vesti, di tanto in tanto annuncia ‒ non c’è. Niente di nuovo, i puristi ultraintransigenti della lingua ci sono sempre stati, qualche secolo fa c’era chi si lamentava dei troppi francesismi che anche allora avrebbero potuto minacciare pericolosamente la nostra lingua. Termini pandemici Tornando alla percezione ...

VivaldiGiovanni : RT @SforzaFogliani: TOTI ed altri geni vogliono chiudermi in casa perchè ho più di 70 anni. Giustamente: di giovani ne sono arrivati 400 a… - LarudeGertrude : RT @SforzaFogliani: TOTI ed altri geni vogliono chiudermi in casa perchè ho più di 70 anni. Giustamente: di giovani ne sono arrivati 400 a… - littleboypc : RT @SforzaFogliani: TOTI ed altri geni vogliono chiudermi in casa perchè ho più di 70 anni. Giustamente: di giovani ne sono arrivati 400 a… - MgMariagrazia : RT @SforzaFogliani: TOTI ed altri geni vogliono chiudermi in casa perchè ho più di 70 anni. Giustamente: di giovani ne sono arrivati 400 a… - abersani : RT @SforzaFogliani: TOTI ed altri geni vogliono chiudermi in casa perchè ho più di 70 anni. Giustamente: di giovani ne sono arrivati 400 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Evviva gli Evviva gli animali RSI.ch Informazione Lockdown e università: evviva Boris Johnson

Il declino dell’università italiana è palese da tempo: diverse le ragioni, benché non tutte esplicitate. Negli ultimi mesi il disinteresse per l’università si è ulteriormente accentuato. Si parla d’is ...

Del Vecchio azzoppa Nagel ma per i giornali in Mediobanca cambia nulla. Gulp!

Tutto come prima, certo: ha vinto Nagel, bravo Nagel, evviva Nagel, quanto è bello e bravo Nagel. “È il trionfo dei due manager che nel 2023 compiranno il ventennale o è la «vittoria di Pirro», come l ...

Il declino dell’università italiana è palese da tempo: diverse le ragioni, benché non tutte esplicitate. Negli ultimi mesi il disinteresse per l’università si è ulteriormente accentuato. Si parla d’is ...Tutto come prima, certo: ha vinto Nagel, bravo Nagel, evviva Nagel, quanto è bello e bravo Nagel. “È il trionfo dei due manager che nel 2023 compiranno il ventennale o è la «vittoria di Pirro», come l ...