E' il 2 novembre e All I Want for Christmas is you entra già alla 28 su iTunes Usa

In un periodo storico di grandi incertezze come quello che stiamo vivendo, ci servono dei capisaldi e All I Want for Christmas is you di Mariah Carey non ci delude. E' il 2 novembre 2020 e la hit, il successo decennale per il periodo di Natale, inizia già a riapparire nelle classifiche internazionali. A poche ore dalla conclusione di Halloween, la corsa al Natale e alle festività è immediato. Lo sa bene Mariah che, ogni anni, per mesi, vede ritornare il auge il brano, diventato un classico intramontabile. In America, il brano si trova già alla 28esima posizione di iTunes. Mancano una cinquantina di giorni al Natale ma la corsa ai piani alte delle charts è iniziata già ai primi giorni di novembre.

Ultime Notizie dalla rete : novembre All Pizza Village @ Home arriva a Milano dal 5 all'8 novembre Milanoevents.it Vaccino anti Covid, il presidente Irbm: «Possibili prime 30 milioni di dosi entro la fine del 2020»

Filtra ottimismo per il vaccino anti Covid . Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm Pomezia, in merito al candidato vaccino ...

Fortnite: Le migliorie Nextgen e come avere Ghost Rider GRATIS

Ghost Rider sta arrivando in Fortnite, come per DareDevil ed altre 2 Skin della Serie Marvel in arrivo, potrete ottenerlo gratuitamente se parteciperete al Torneo che si terrà il 4 Novembre, ...

