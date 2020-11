Dopo la protesta, ora i commercianti vogliono chiudere. Perrotta: “Non è un dietrofront” (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un lockdown di 20 giorni da imporre immediatamente per bloccare la curva pandemica e per riaprire gli esercizi commerciali entro la fine del mese. E’ la proposta di Vincenzo Perrotta, coordinatore della Federazione del Commercio ella Campania, sigla che racchiude più di 6.200 imprese. Le proteste della settimana scorsa sembravano esprimere un sentimento esattamente opposto a quello della chiusura generalizzata, facendo apparire quello della Federazione del Commercio della Campania come un evidente dietrofront rispetto alle richieste della classe imprenditoriale. Perrotta, tuttavia, smentisce la ricostruzione, dichiarando che la maggior parte degli esercenti sono consapevoli della necessità di chiudere immediatamente per non rendere la crisi irreparabile, a condizione, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Un lockdown di 20 giorni da imporre immediatamente per bloccare la curva pandemica e per riaprire gli esercizi commerciali entro la fine del mese. E’ la proposta di Vincenzo, coordinatore della Federazione del Commercio ella Campania, sigla che racchiude più di 6.200 imprese. Le proteste della settimana scorsa sembravano esprimere un sentimento esattamente opposto a quello della chiusura generalizzata, facendo apparire quello della Federazione del Commercio della Campania come un evidente dietrofront rispetto alle richieste della classe imprenditoriale., tuttavia, smentisce la ricostruzione, dichiarando che la maggior parte degli esercenti sono consapevoli della necessità diimmediatamente per non rendere la crisi irreparabile, a condizione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo protesta Altra protesta di piazza a Mantova contro il Dpcm: dopo i ristoratori tocca allo sport La Gazzetta di Mantova Crisi Covid, sul Lungomare la bara del commercio avvolta nel tricolore

Corteo funebre dei commercianti sul Lungomare di Napoli per protestare contro la crisi del Coronavirus e il coprifuoco imposto dai Dpcm del Governo e le ordinanze del governatore Vincenzo De Luca.

Corteo funebre dei commercianti sul Lungomare di Napoli per protestare contro la crisi del Coronavirus e il coprifuoco imposto dai Dpcm del Governo e le ordinanze del governatore Vincenzo De Luca.