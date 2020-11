De Luca non chiuda niente e riapra le scuole: è l’ora della responsabilità individuale (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Sono personalmente convinto che l’emergenza Covid richiedesse sin dall’inizio la chiusura di tutte le scuole e il ricorso all’insegnamento a distanza, evitando così anche il sovraccarico nei trasporti e naturalmente dotando tutti gli allievi degli strumenti necessari”. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in una intervista a Libero si smarca dai toni guerrafondai e fa una riflessione di buon senso. Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, per aver chiuso tutte le scuole è stato messo sulla graticola. La protesta delle mamme, fomentata da alcuni giornalisti, è solo un esempio di come in questa ultima settimana Napoli ha dato prova di essere confusa, impaurita, non determinata come un momento così ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Sono personalmente convinto che l’emergenza Covid richiedesse sin dall’inizio la chiusura di tutte lee il ricorso all’insegnamento a distanza, evitando così anche il sovraccarico nei trasporti e naturalmente dotando tutti gli allievi degli strumenti necessari”. Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in una intervista a Libero si smarca dai toni guerrafondai e fa una riflessione di buon senso. Il presidenteCampania, Vincenzo De, per aver chiuso tutte leè stato messo sulla graticola. La protesta delle mamme, fomentata da alcuni giornalisti, è solo un esempio di come in questa ultima settimana Napoli ha dato prova di essere confusa, impaurita, non determinata come un momento così ...

