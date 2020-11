Covid, studio del Ceinge: Tamponi rapidi inaffidabili, individuano un positivo su due (Di lunedì 2 novembre 2020) I Tamponi rapidi basati sul test antigenico mostrano una sensibilità del 50%, ossia riescono a identificare un caso positivo su due, e i test salivari, sia quello molecolare classico sia quello antigenico rapido, mostrano una sensibilità compresa fra il 20% e il 30%. Lo indicano i risultati della relazione – che l’Ansa ha potuto visionare – sulla valutazione di test antigenico rapido e salivare per infezione da SarsCoV2 frutto della ricerca condotta dallaTask force coronavirus attiva presso il centro di biotecnologie avanzate Ceinge di Napoli, finanziata dalla Regione Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 2 novembre 2020) Ibasati sul test antigenico mostrano una sensibilità del 50%, ossia riescono a identificare un casosu due, e i test salivari, sia quello molecolare classico sia quello antigenico rapido, mostrano una sensibilità compresa fra il 20% e il 30%. Lo indicano i risultati della relazione – che l’Ansa ha potuto visionare – sulla valutazione di test antigenico rapido e salivare per infezione da SarsCoV2 frutto della ricerca condotta dallaTask force coronavirus attiva presso il centro di biotecnologie avanzatedi Napoli, finanziata dalla Regione Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

