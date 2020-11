Covid, focolaio Vibonese: i positivi salgono a 12 (Di lunedì 2 novembre 2020) VIBO VALENTIA - salgono a 12 i casi di positività al Coronavirus in casa Vibonese . Il club, tramite una nota apparsa sul proprio sito web, ha infatti annunciato che "dai tamponi effettuati nella ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) VIBO VALENTIA -a 12 i casi dità al Coronavirus in casa. Il club, tramite una nota apparsa sul proprio sito web, ha infatti annunciato che "dai tamponi effettuati nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Covid: focolaio in rsa in Irpinia,tensioni e aggressioni a personale La Repubblica Covid, oggi 478 casi: boom tra i giovani

Sono complessivamente 11519 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 478 nuovi casi ...

COVID ABRUZZO: ALTRI 478 CASI E 2 MORTI, POSITIVI SOPRA QUOTA 7MILA

L’AQUILA – Meno di ieri, ma sempre altissimo il numero dei contagi odierni in Abruzzo: 478 nuovi casi, di età compresa tra 1 e 94 anni. Sono 3.537 i tamponi effettuati ieri. Il bilancio dei pazienti ...

