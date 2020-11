Covid: Ajax con 11 positivi verso la sfida Champions (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - Alla vigilia della sfida valida per la 3/a giornata Girone D (lo stesso dell'Atalanta) della Champions League contro il Midtjylland, a Herning (Danimarca), in casa Ajax si fa ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - ROMA, 02 NOV - Alla vigilia dellavalida per la 3/a giornata Girone D (lo stesso dell'Atalanta) dellaLeague contro il Midtjylland, a Herning (Danimarca), in casasi fa ...

