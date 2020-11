Coronavirus nel Lazio, è allarme cluster in alcune RSA della Regione (Di lunedì 2 novembre 2020) Ancora casi in alcune RSA della Regione Lazio. Solo poche settimane fa era stato individuato un focolaio all’interno di una casa di riposo di Itri, la Domus Area: 71 le persone positive tra operatori e anziani. Ora a preoccupare sono altri 5 cluster: quello a Campagnano Romano, a Colleferro, a Cori, a Fiuggi e a Veroli. Coronavirus nel Lazio, è allarme cluster in alcune RSA della Regione Nella giornata di ieri la Asl Roma 4 ha registrato 74 nuovi casi: di questi, 19 hanno un link alla RSA Villa Grenga di Campagnano Romano, dove è in corso l’indagine epidemiologica. Stessa sorte anche per la RSA Regina Pacis di Colleferro. La Asl di Latina, invece, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020) Ancora casi inRSA. Solo poche settimane fa era stato individuato un focolaio all’interno di una casa di riposo di Itri, la Domus Area: 71 le persone positive tra operatori e anziani. Ora a preoccupare sono altri 5: quello a Campagnano Romano, a Colleferro, a Cori, a Fiuggi e a Veroli.nel, èinRSANella giornata di ieri la Asl Roma 4 ha registrato 74 nuovi casi: di questi, 19 hanno un link alla RSA Villa Grenga di Campagnano Romano, dove è in corso l’indagine epidemiologica. Stessa sorte anche per la RSA Regina Pacis di Colleferro. La Asl di Latina, invece, ...

Pontifex_it : Oggi preghiamo per tutti i #FedeliDefunti e specialmente per le vittime del #coronavirus: per coloro che sono morti… - MedicalFactsIT : Coronavirus: ecco uno studio sull’efficacia della chiusura le scuole nel limitare i contagi #medicalfacts… - repubblica : Coronavirus, l'appello del virologo Galli: 'I morti ricordiamoli nel cuore e nella mente, non affolliamo i cimiteri' - MarinaMana1 : RT @Pontifex_it: Oggi preghiamo per tutti i #FedeliDefunti e specialmente per le vittime del #coronavirus: per coloro che sono morti da sol… - guglielmoenrico : RT @RSInews: I paesi senza (o quasi) coronavirus Diverse nazioni nel Sud-Est asiatico sono riuscite a evitare la seconda ondata del virus,… -