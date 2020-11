Calcio | Francesco Totti positivo al Coronavirus

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020) Un periodo decisamente complicato per l’ex capitano della Roma. Dopo aver perso papa Enzo per colpa del Covid-19, l’ex campione giallorosso è risultatoal, come rivelano le cronache, nei giorni scorsi aveva accusato alcuni sintomi, tra cui febbre e debolezza, ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento. Il tampone effettuato dopo la comparsa dei sintomi citati ha dato un riscontro indesiderato. Una giornata sicuramente particolare per Roma, visto che un altro suo simbolo purtroppo ci ha salutato. Ci si riferisce all’attore/artista Gigi Proietti, scomparso nel giorno del suo 80° compleanno. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DIgiandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire ...