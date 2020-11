Bonus bici, click day al via martedì: ecco la procedura per ottenere i 500 euro (Di lunedì 2 novembre 2020) La piattaforma operativa dalle 9 del 3 novembre: in ballo incentivi per la mobilità fino a 500 euro. Il ministero: «Fondi garantiti per tutti» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 2 novembre 2020) La piattaforma operativa dalle 9 del 3 novembre: in ballo incentivi per la mobilità fino a 500. Il ministero: «Fondi garantiti per tutti»

