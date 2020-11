Ascolti TV | Domenica 1 novembre 2020. L’Allieva trionfa con il 22%. D’Urso 12.2% (presentazione 9.5%), Fazio 10.3%-7.6%, Giletti 4.8%-5.7% (Di lunedì 2 novembre 2020) L'Allieva 3 - Giorgio Marchesi e Chiara Mastalli I dati auditel sono stati rilasciati in ritardo per cause tecniche. Nella serata di ieri, Domenica 1 novembre 2020, su Rai1 L’Allieva 3 ha conquistato 4.943.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.892.000 spettatori pari al 12.2% di share (presentazione 2.572.000 – 9.5%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.250.000 spettatori (4.6%) e NCIS New Orleans di 905.000 spettatori (3.6%). Su Italia 1 Wolverine – L’Immortale ha intrattenuto 1.175.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.686.000 spettatori pari ad uno share del 10.3% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.377.000 (7.6%). Su Rete4 Lo ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 2 novembre 2020) L'Allieva 3 - Giorgio Marchesi e Chiara Mastalli I dati auditel sono stati rilasciati in ritardo per cause tecniche. Nella serata di ieri,, su Rai1 L’Allieva 3 ha conquistato 4.943.000 spettatori pari al 22% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 1.892.000 spettatori pari al 12.2% di share (2.572.000 – 9.5%). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.250.000 spettatori (4.6%) e NCIS New Orleans di 905.000 spettatori (3.6%). Su Italia 1 Wolverine – L’Immortale ha intrattenuto 1.175.000 spettatori con il 5.2% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.686.000 spettatori pari ad uno share del 10.3% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.377.000 (7.6%). Su Rete4 Lo ...

