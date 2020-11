Arbitri, Casarin: 'La Var? È un problema mentale. E sul fuorigioco...' (Di lunedì 2 novembre 2020) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 2 novembre 2020 (modifica il 2 novembre 2020 - 14:52) Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 novembre 2020) E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie Gasport 2 novembre 2020 (modifica il 2 novembre 2020 - 14:52)

sportli26181512 : Casarin: 'La Var? È un problema mentale. Ma difendo Piccinini. E sul fuorigioco...': Casarin: 'La Var? È un problem… - maxs4rblue : RT @napolista: #Casarin: largo ai giovani arbitri, non si sentono infallibili come #Giacomelli Sul CorSera si chiede perché durante #Milan… - infoitsport : Casarin: 'Senza pubblico arbitri con meno pressione, eppure alcuni rifiutano il Var' - FcInterNewsit : Casarin: 'Senza pubblico arbitri con meno pressione, eppure alcuni rifiutano il Var' - Salvato95551627 : RT @100x100Napoli: #Casarin contro gli arbitri presuntuosi che non vanno al #VAR -

Ultime Notizie dalla rete : Arbitri Casarin Casarin: "La Var? È un problema mentale. Ma difendo Piccinini. E sul fuorigioco..." La Gazzetta dello Sport La Virtus ora scopre com’è bella Venezia

Tonut scatenato, i bianconeri costretti a inseguire per trenta minuti ribaltano tutto con un parziale di 0-18 e una grande difesa ...

Basket, Serie A: la Virtus Bologna passa a Venezia, vincono Milano e Sassari

Le V nere espugnano per 83-68 il Taliercio e agganciano la Reyer al terzo posto. Successi casalinghi di Olimpia, Dinamo, Pesaro e Brindisi. Rinviata Reggio ...

Tonut scatenato, i bianconeri costretti a inseguire per trenta minuti ribaltano tutto con un parziale di 0-18 e una grande difesa ...Le V nere espugnano per 83-68 il Taliercio e agganciano la Reyer al terzo posto. Successi casalinghi di Olimpia, Dinamo, Pesaro e Brindisi. Rinviata Reggio ...