Amedeo Goria c'ha provato con Elisabetta Gregoraci, ma lei non l'ha confessato (ed il motivo è la sua più grande bugia) (Di lunedì 2 novembre 2020) Il grande Fratello Vip c'ha insegnato che Amedeo Goria, nonostante le apparenze da bonaccione impacciato, è un tombeur de femmes ed ha più volte tradito Maria Teresa Ruta che alla fine, esausta, gli ha chiesto il divorzio. La lista di donne cui con Amedeo Goria ha tentato un approccio è lunga e variegata, da Lory Del Santo alla contessa Patrizia De Blanck, che proprio durante l'ultima puntata del GF Vip l'ha confessato in diretta nazionale. Nel cast del reality, però, c'è un'altra inquilina che ha ricevuto le avances di Amedeo Goria che però, al contrario della De Blanck, non lo ha detto. La protagonista è Elisabetta Gregoraci ed il ...

