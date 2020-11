Veronica Satti | choc a Domenica Live | ' Mi sono tagliata mano e braccia fino a perdere i sensi' Barbara D' Urso commossa

(Di domenica 1 novembre 2020), figlia di Bobby Solo, si confessa a. ED'si commuove. In studio insieme alla mamma, Mimma Foti, racconta il dramma della sua malattia: 'Ho un disturbo ...

blogtivvu : Veronica Satti choc: “Trovata in una pozza di sangue”, l’autolesionismo e il disturbo borderline - StraNotizie : Veronica Satti trovata in una pozza di sangue, Barbara d’Urso racconta la sua storia - zazoomblog : Veronica Satti choc a Domenica Live: «Mi sono tagliata mano e braccia fino a perdere i sensi». Barbara… - LorisSoave3 : Barbara commossa della situazione di Veronica Satti incoculina concorrente della sua salute del suo #Gf16 - drvnkmood : un grandissimo e caloroso abbraccio virtuale a Veronica Satti ???????????? #domenicalive -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Satti

Sono uscita da quattro giorni dalla clinica. Come va? Sono convalescente. Soffro di un disturbo borderline di personalità. Erano cinque anni che stavo bene e quest’onda che arriva e non sai gestirla, ...A Domenica Live Barbara d'Urso si è visibilmente commossa per la storia di Veronica Satti. La lettera della ragazza ha poi fatto piangere la conduttrice.