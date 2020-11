Una partita decisa da episodi Remake di Napoli-Atalanta

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 1 novembre 2020)è stadio virtuoso, dove il regolamento e le sue mille sfaccettature trovano precisione e applicazione. Rigore fischiato con mezz’ora di ritardo…Uno non dato in cinque secondi…diPrima di noi so tutti cow-boys, bocche di fuoco, tutti offensivi, zemaniani. Poi con noi sioux, tende in area e su col fumo… Il primo tempo è lo stato d’animo che intercorre tra l’annuncio del nuovo dpcm e la conferenza del Premier…Una pucundria unica… Non ho capito perché per gli altri può valere la stanchezza e per noi no. Non ho capito perché Osimhen non butti la porta a terra compreso portiere e gufi col microfono… Petagna più Osimhen in area contemporaneamente ma nessun cross…Un po’ come tenere ...