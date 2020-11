Udinese-Milan, Pioli: “Step importante a livello mentale” (Di domenica 1 novembre 2020) “E’ stata una partita difficile, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Sono soddisfatto, la partita era piena di insidie e loro facevano grande densità nella propria metà campo. Vincere una partita che si complica significa fare uno step importante anche a livello mentale. Siamo stati offensivi e pericolosi e siamo stati premiati”. Lo ha dichiarato Stefano Pioli, tecnico del Milan, al termine della vittoria in trasferta contro l’Udinese per 2-1, nel lunch match della sesta giornata di Serie A. “Volevamo superare il turno in Europa League. Sono contento della prestazione di tutti i ragazzi. Dobbiamo continuare così ma non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo all’inizio e ci sono tante cose da fare – ha proseguito l’allenatore rossonero ai ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) “E’ stata una partita difficile, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Sono soddisfatto, la partita era piena di insidie e loro facevano grande densità nella propria metà campo. Vincere una partita che si complica significa fare uno stepanche amentale. Siamo stati offensivi e pericolosi e siamo stati premiati”. Lo ha dichiarato Stefano, tecnico del, al termine della vittoria in trasferta contro l’per 2-1, nel lunch match della sesta giornata di Serie A. “Volevamo superare il turno in Europa League. Sono contento della prestazione di tutti i ragazzi. Dobbiamo continuare così ma non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo all’inizio e ci sono tante cose da fare – ha proseguito l’allenatore rossonero ai ...

