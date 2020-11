Scossa di terremoto 4 8 | tanta paura e gente in strada

Leggi su howtodofor

(Di domenica 1 novembre 2020) Una fortediè stata registrata nel pomeriggio in Croazia, alle ore 14:15 di oggi, domenica 1 novembre 2020. Secondo le informazioni riportate dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma di magnitudo 4.8 è stato registrato alle ore 14:15 nella Costa Croata Settentrionale a una profondità di 10 chilometri. L’epicentro delè stato localizzato a pochi chilometri dalla località costiera di Zara. Il sisma è stato avvertito in tutta la Croazia centro-meridionale e anche in Bosnia Erzegovina, fin sulla capitale Sarajevo. Nella zona di Zara secondo la stampa locale ilha creato anche un po' di panico. Al momento comunque non risultano danni a cose o persone. Il ...