Recovery fund, Gualtieri: "Non possiamo limitarci a gestione ordinaria delle risorse" (Di domenica 1 novembre 2020) Roberto Gualtieri parla del Recovery fund alla festa del Foglio: "Non possiamo limitarci a prevedere una gestione ordinaria delle risorse". Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha preso parte alla festa de il Foglio e nel corso del suo intervento ha parlato inevitabilmente del Recovery fund illustrando le intenzioni e i piani del governo, chiamato a gestire una quantità ingente di fondi per rilanciare ed innovare un Paese in crisi. Il Commissario europeo Paolo Gentiloni invece ha parlato dei tempi previsti per l'erogazione dei fondi. La prima tranche dovrebbe arrivare la prossima primavera, quindi in linea con le previsioni.

Intervista a Giuseppe Ayala, magistrato e braccio destro di Giovanni Falcone, già procuratore capo di Palermo. Cosa Nostra non è in rianimazione, la 'Ndrangheta non è neanche entrata in ospedale. L'empowerment femminile e l'equità di genere sono state inserite tra le linee guida principali per pianificare la gestione del Recovery Fund e da qui dobbiamo partire per affrontare questa crisi.