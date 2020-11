Precipitano in arrampicata sul Gran Sasso, gravissimo un alpinista 16enne (Di domenica 1 novembre 2020) L'incidente è avvenuto in mattinata ai Prati di Tivo, sul versante teramano della montagna. La caduta dei due giovani, entrambi esperti, sarebbe stata provocata dal ghiaccio Leggi su repubblica (Di domenica 1 novembre 2020) L'incidente è avvenuto in mattinata ai Prati di Tivo, sul versante teramano della montagna. La caduta dei due giovani, entrambi esperti, sarebbe stata provocata dal ghiaccio

infoitinterno : Precipitano in arrampicata sul Gran Sasso, gravissimo un alpinista 16enne - zazoomblog : Precipitano in arrampicata sul Gran Sasso gravissimo un alpinista 16enne - #Precipitano #arrampicata #Sasso - cronaca_news : Precipitano in arrampicata sul Gran Sasso, gravissimo un alpinista 16enne - UnioneSarda : Incidente sul #GranSasso: precipita in arrampicata, gravissimo un alpinista 16enne #Teramo - tusciaweb : Precipitano durante un’arrampicata sul Gran Sasso, alpinista 16enne in gravi condizioni Teramo - Due alpinisti di… -