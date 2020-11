PAGELLE Udinese Milan | TOP e FLOP del primo tempo VOTI

(Di domenica 1 novembre 2020) I top ee iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Rafael Leao: DeulofeuAl termine del match. Leggi su Calcionews24.com

Birobiro72 : RT @calciomercatoit: #UdineseMilan - I voti del primo tempo - calciomercatoit : #UdineseMilan - I voti del primo tempo - infoitsport : Udinese-Vicenza, LE PAGELLE DEGLI AVVESARI: Perina salva in un paio di occasioni, difesa in sofferenza - infoitsport : Udinese-LR Vicenza: le pagelle - fantapazzcom : Fiorentina - Udinese: le pagelle di Fantapazz -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE Udinese

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Udinese Milan Le pagelle dei protagonisti del match tra Udinese e Milan, valido per la 6ª giornata ...Voti e tabellino del primo tempo di Udinese-Milan, match valido per la sesta giornata di Serie A: voti di Ibra e Kessie ...