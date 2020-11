Milan | Maldini | «Scudetto? Proviamoci | se c’è la possibilità»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 1 novembre 2020) Paolonon si nasconde anche in vista di un’eventuale lotta: ecco le parole prima di Udinese-Paolo, ai microfoni di DAZN, non si nasconde anche in vista di una possibilità. UDINESE – «E’ una prova di maturità e continuità. Questa è una partita che ha mille insidie, ad un orario inusuale. Affrontiamo una squadra forte e completa, sappiamo che incontreremo difficoltà». I GIOVANI – «Sapevamo che i nostri ragazzi avevano delle qualità importanti. Entrare in un meccanismo che funziona aiuta».– «Io chiedo sempre di essere ambiziosi. Non è vietato sognare ma dobbiamo restare con i piedi per terra. Se ci fosse la possibilità di ...