Meloni: "Solidarietà ai lavoratori della Whirlpool, presi in giro dal governo e dal solito Di Maio" (Di domenica 1 novembre 2020) Nottata in fabbrica per gli operai della Whirlpool di Napoli, alle prese con una dura vertenza sindacale con la multinazionale che ha deciso di chiudere i battenti da questa notte, in barba agli accordi sottoscritti e alle promesse fatte al governo. La fabbrica di lavatrici sarà interdetta au lavoratori da questa notte secondo una disposizione che consente di entrare solo "ai fini del legittimo esercizio dei diritti sindacali derivanti dal Ccnl", come scritto nella comunicazione dell'azienda.Per riscaldarsi, gli operai hanno acceso un fuoco e sono rimasti in presidio permanente, che proseguità anche oggi, nell'impotenza e nell'indifferenza del governo e della Regione Campania, se non per una generica solidarierà di ...

