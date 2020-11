Live Non è la d’Urso, Gabriele Rossi racconta la sua storia (finita) con Gabriel Garko (Di domenica 1 novembre 2020) Gabriele Rossi è stato ospite di Live Non è la d’Urso nella puntata di domenica 1 novembre 2020. Dopo il coming out di Gabriel Garko, l’attore (ed ex concorrente del Grande Fratello Vip) ha deciso di raccontarsi da Barbara d’Urso. “Non ho mai parlato fino ad ora, anche prima di Gabriel non ho mai fatto esibizione del mio privato” ammette lui, appena entrato. “Sono un ragazzo che viene da una famiglia umile e che rientra in quelle persone che prima si lamentavano di questo periodo. I miei genitori soffrono della stessa condizione sentita da quelle piazze, sono un danzatore. La prima fiction per Canale 5, nel 2008, richiedeva che un attore dovesse saper danzare…” si racconta, ... Leggi su gossipblog (Di domenica 1 novembre 2020)è stato ospite diNon è la d’Urso nella puntata di domenica 1 novembre 2020. Dopo il coming out di, l’attore (ed ex concorrente del Grande Fratello Vip) ha deciso dirsi da Barbara d’Urso. “Non ho mai parlato fino ad ora, anche prima dinon ho mai fatto esibizione del mio privato” ammette lui, appena entrato. “Sono un ragazzo che viene da una famiglia umile e che rientra in quelle persone che prima si lamentavano di questo periodo. I miei genitori soffrono della stessa condizione sentita da quelle piazze, sono un danzatore. La prima fiction per Canale 5, nel 2008, richiedeva che un attore dovesse saper danzare…” si, ...

