Le interviste post Sampdoria-Genoa dei protagonisti (Di lunedì 2 novembre 2020) Il derby è sempre una partita speciale, che tutti vogliono vincere e che nessuno vuole per nessun motivo perdere. Questo derby della Lanterna, il derby di Genova, non ha visto nessun vincitore e nessun vinto, con le due squadre che si sono divise la posta in palio, pareggiando per 1-1. Di seguito andremo ad analizzare le interviste post Sampdoria-Genoa, con i commenti a caldo dei protagonisti della sfida. LE PAROLE DI RANIERI: Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, nella sua carriera da allenatore di derby ne ha vissuti davvero tanti. Nonostante ciò ogni volta è speciale, e ogni scontro con una diretta rivale è come una finale. Ranieri sapeva bene che questa partita valeva moltissimo per la stagione della sua squadra, e nonostante il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 2 novembre 2020) Il derby è sempre una partita speciale, che tutti vogliono vincere e che nessuno vuole per nessun motivo perdere. Questo derby della Lanterna, il derby di Genova, non ha visto nessun vincitore e nessun vinto, con le due squadre che si sono divise laa in palio, pareggiando per 1-1. Di seguito andremo ad analizzare le, con i commenti a caldo deidella sfida. LE PAROLE DI RANIERI: Claudio Ranieri, tecnico della, nella sua carriera da allenatore di derby ne ha vissuti davvero tanti. Nonostante ciò ogni volta è speciale, e ogni scontro con una diretta rivale è come una finale. Ranieri sapeva bene che questa partita valeva moltissimo per la stagione della sua squadra, e nonostante il ...

juventusfc : Post gara di #JuveVerona ?? Match Report ?? - AndreaBentix07 : Maran per le interviste post gara, però rapido dio madonna che è meglio far parlare rizzoli che da più audience - brknwhiskyglass : È vero che Ed0 non ha postato nulla per gli album e nemmeno per il concerto, però non vi dimenticate che lu… — Hai… - BattistiniLb : @_DAGOSPIA_ Anche lei,signor Rovelli,se rilascia interviste,prima all'Huffington post e poi da Fazio un po' politico lo è. - sircertaldismo : @Luca100celleASR Speramo che non arrivi alle interviste post partita -

Ultime Notizie dalla rete : interviste post Udinese – Milan 1-2 gol, highlights e interviste post gara [link ai video] Milan Night Gabriele Rossi e la storia con Gabriel Garko: “Ci siamo amati tanto”

Gabriele Rossi parla di Gabriel Garko a Live Non è la D'Urso con un'intervista in diretta domenica 1 novembre 2020.

Trump-Biden, sfida all’ultimo voto per gli indecisi. La Casa Bianca censura Fauci

L’anziano virologo censurato per i suoi appelli a non sottovalutare la pandemia con i nuovi casi saliti a quasi 100mila in un giorno. Record di affluenza ...

Gabriele Rossi parla di Gabriel Garko a Live Non è la D'Urso con un'intervista in diretta domenica 1 novembre 2020.L’anziano virologo censurato per i suoi appelli a non sottovalutare la pandemia con i nuovi casi saliti a quasi 100mila in un giorno. Record di affluenza ...