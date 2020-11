L’Artico | potrebbe rendere l’Inverno 2020 2021 diverso dagli altri

Leggi su meteogiornale

(Di domenica 1 novembre 2020) Recentemente abbiamo parlato dell’anomalo comportamento del ghiaccio marino dell’Artico. Siamo a ottobre, ma mai come quest’anno si è in netto ritardo sulla tabella di marcia. Che significa? Che dopo l’ovvia fusione estiva giunti a ridosso di novembre dovremmo assistere a una netta ripresa del processo di congelamento. Invece no. Ricordate quando si è parlato delle anomale irruzioni fredde degli Stati Uniti? Ecco, in una di quelle occasioni (una delle ultime) facemmo riferimento alla distribuzione di Alte e Basse Pressioni sul continente nord americano, evidenziando in particolare le frequenti ondate di “caldo anomalo” in direzione del Polo Nord. Ovvio, quindi, che con temperature nettamente superiori alla norma la formazione di nuovo ghiaccio non poteva non subire intoppi. Al di là delle specifiche riguardanti le ...