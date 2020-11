(Di domenica 1 novembre 2020) CESENA (ITALPRESS) – Lantus torna are, 4-1 contro lo, con CR7 pienamente recuperato e subito protagonista.I bianconeri partono meglio e Moratala sua personale battaglia con la linea del fuorigioco battendo Provedel al 14′ dopo una bella azione sull'asse Danilo-McKennie. Il gol galvanizza la squadra di Pirlo che domina il gioco facendo correre a vuoto lo. Chiesa avrebbe la palla del raddoppio due minuti dopo ma il suo destro finsice a lato di poco. Al 23′ Morata fa, ma questa volta è in off-side. Loinizia a prendere campo e a palleggiare riuscendo anche a farsi vedere un paio di volte nei pressi di Buffon con Ricci e Nzola. Al 32′ gli sforzi dellovengono premiati: ...

forumJuventus : GdS: 'Carica Ronaldo, Cristiano ritorna part-time Juve, ora scatta con lo Spezia. Pirlo ritrova il portoghese, serv… - CorriereCitta : La Juve ritrova Ronaldo e vince: doppietta CR7 e 4-1 allo Spezia - GianniJ08 : Finisce al Manuzzi La Juve ritrova gol, vittoria e CR7 a segno 2 volte. Mi è piaciuta molto la gara di Arthur semp… - antoruotolo : Chiesa è quanto di peggio possa calcare i campi di serie A. Un grande talento che non supererà mai la disonestà e… - Deborah_Juve : Paulo amore della zia, ritrova la condizione ideale che poo torniamo a divertirci insieme ?????? #SpeziaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Juve ritrova

Tre minuti per rimettere in chiaro le cose, 20 per siglare una doppietta. Cristiano Ronaldo è tornato a modo suo, dopo due settimane di stop, con il quarto e il quinto gol stagionali.CESENA (ITALPRESS) – La Juventus torna a vincere, 4-1 contro lo Spezia, con CR7 pienamente recuperato e subito protagonista. I bianconeri partono meglio e Morata vince la sua personale battaglia con ...