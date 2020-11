In Veneto 2.300 nuovi contagi, 17 morti. Aumenta la pressione sulle terapie intensive (Di domenica 1 novembre 2020) È un altro dato pesante quello registrato in Veneto nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino regionale, i nuovi casi di Coronavirus nella regione sono stati 2.300, per un totale di 59.253. Una cifra sostenuta, considerando il fisiologico calo delle rilevazioni nel fine settimana, ma comunque sopra la soglia psicologica dei 2 mila casi, così com’è stato quello del giorno prima, quando sono stati registrati 2.697 nuovi contagi. Si aggrava anche il bilancio delle vittime, con 17 persone morte ieri che portano a 2.418 il totale dall’inizio della pandemia. La nuova ondata in Veneto Aumenta la pressione sulle strutture ospedaliere, con particolare attenzione sulle terapie ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020) È un altro dato pesante quello registrato innelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino regionale, icasi di Coronavirus nella regione sono stati 2.300, per un totale di 59.253. Una cifra sostenuta, considerando il fisiologico calo delle rilevazioni nel fine settimana, ma comunque sopra la soglia psicologica dei 2 mila casi, così com’è stato quello del giorno prima, quando sono stati registrati 2.697. Si aggrava anche il bilancio delle vittime, con 17 persone morte ieri che portano a 2.418 il totale dall’inizio della pandemia. La nuova ondata inlastrutture ospedaliere, con particolare attenzione...

Ricoveri in crescita: negli ospedali verso il rinvio degli esami non urgenti. Gli aggiornamenti in Friuli ora per ora

?? COVID-19, LA SECONDA ONDATA: COME SI MUOVE IL CONTAGIO E QUALI SONO I PAESI PIÙ COLPITI - LA MAPPA CON I DATI COMUNE PER COMUNE Aggiornamento delle 10.40. A Sappada ordinanza revocata, ma in pochi ...

