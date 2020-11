Il jiadismo è cambiato | è tempo che lo faccia anche l’Europa

Leggi su formiche

(Di domenica 1 novembre 2020) Di tanto in tanto ci si dimentica che l’Europa è sotto attacco da parte degli islamisti. Soltanto quando si verifica qualche efferato delitto sembra che ci si ridesti dal colpevole sonno nel quale siamo piombati. In realtà,quando i “cani sciolti” o la teppaglia jihadista che opera sul nostro Continente sembrano addormentati, noi tutti europei dovremmo sapere che essi sono ben desti e ad altro non pensano se non a preparare uno dei loro feroci assalti a persone o cose, senza neppure un pretesto, ma soltanto per tenere viva la guerra contro gli odiati cristiani. La decapitazione di Samuel Paty a Parigi, il 16 ottobre scorso, e la strage nella basilica di Notre Dame a Nizza, pochi giorni fa, ci ricordano che i tanti Abdullakh Anzorov, autore del primo omicidio, e i Brahim Aouissaouia, l’accoltellatore che ha fatto tre vittime ...