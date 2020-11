Geodis e Ariston | accordo per Tir a basse emissioni

(Di domenica 1 novembre 2020)siglano un nuovoall’insegna della sostenibilità con i veicoli adi CO2 che trasporteranno le merci in tutto il territorio italianohanno presentato, nel corso della cerimonia di inaugurazione tenutasi a Genga (AN), la nuova flotta di veicoli trainanti, adi CO2, di proprietà… L'articolo Corriere Nazionale.

trasportareoggi : Legame forte con il territorio e trasporto sostenibile: presentato il nuovo accordo tra Ariston e GEODIS - logisticamente : Legame con il territorio e #trasporto sostenibile: presentato il nuovo accordo tra #Ariston e @GEODIS_Group Leggi… - ShippingItaly : RT @ChainItaly: Geodis presenta i nuovi semirimorchi brandizzati per Ariston - ChainItaly : Geodis presenta i nuovi semirimorchi brandizzati per Ariston -

Ultime Notizie dalla rete : Geodis Ariston

Corriere Nazionale

Geodis e Ariston siglano un nuovo accordo all’insegna della sostenibilità con i veicoli a basse emissioni di CO2 che trasporteranno le merci in tutto il territorio italiano Ariston e GEODIS hanno p ...

Legame forte con il territorio e trasporto sostenibile: presentato il nuovo accordo tra Ariston e GEODIS

L’accordo permetterà a questi veicoli a basse emissioni di CO2 di trasportare merci in tutto il territorio italiano in maniera sostenibile. I due brand uniscono così le proprie forze, dimostrando l’im ...