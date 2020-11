Genoa-Inter, è Barella il migliore in campo (Di domenica 1 novembre 2020) Nicolò Barella migliore in campo di Genoa-Inter E’ Nicolò Barella il migliore in campo di Genoa-Inter, match della quinta giornata della Serie A 2020/2021. Il centrocampista nerazzurro, che balza così in testa a questa speciale classifica, è stato il più votato dai voi nel nostro sondaggio. Seconda posizione per Romelu Lukaku, che precede Matteo Darmian. Chiude questo sondaggio il terzetto formato da Ranocchia, Vidal e Perisic. L'articolo Genoa-Inter, è Barella il migliore in campo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 1 novembre 2020) NicolòindiE’ Nicolòilindi, match della quinta giornata della Serie A 2020/2021. Il centrocampista nerazzurro, che balza così in testa a questa speciale classifica, è stato il più votato dai voi nel nostro sondaggio. Seconda posizione per Romelu Lukaku, che precede Matteo Darmian. Chiude questo sondaggio il terzetto formato da Ranocchia, Vidal e Perisic. L'articolo, èilinproviene damagazine.

pisto_gol : In Genoa-Inter, il mani di Ghiglione su cross di Perisic ( braccio larghissimo) in Benevento-Napoli il fallo da die… - Inter : ?? | LO SAPEVI? Cinque gol in tre partite di Serie A contro il Genoa per @RomeluLukaku9: la squadra rossoblù è la v… - Inter : ?? | FOTOGALLERY Romelu col mancino, Danilo di testa: il racconto per immagini di #GenoaInter ?? Qui la fotogallery… - inter_versilia : Shaktar Borussia Genoa Parma, partite fotocopia dove non subisci niente ma il gioco è sterile, povero, senza luce,… - spiletta : RT @M0reMarco: Ricapitolando: Vs Fiorentina: Inter da scudetto Vs Benevento: Inter da scudetto Vs Lazio: Colpa dell'arbitro Vs Milan: Colp… -