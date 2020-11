Foggia-Bari sospesa per blackout al 38? (Di domenica 1 novembre 2020) Alla fine del primo tempo le luci dello stadio Zaccheria si sono spente, e la partita in corso tra Foggia e Bari, è stata sospesa sul risultato di 0-0. Il buio ha avvolto il campo e l'arbitro e le due squadre si sono spostati sull'unica area illuminata. Poi dopo 10' la partita è ripresa appena si è ripristinato l'impianto di illuminazione dello stadio. Foggia-Bari sospesa per blackout al 38′ ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 1 novembre 2020) Alla fine del primo tempo le luci dello stadio Zaccheria si sono spente, e la partita in corso tra, è statasul risultato di 0-0. Il buio ha avvolto il campo e l'arbitro e le due squadre si sono spostati sull'unica area illuminata. Poi dopo 10' la partita è ripresa appena si è ripristinato l'impianto di illuminazione dello stadio.peral 38′ ITA Sport Press.

losfrenato : RT @delinquentweet: Intanto allo Zaccheria di Foggia derby con il Bari momentaneamente interrotto per blackout, chissà se qualcuno approfit… - delinquentweet : Intanto allo Zaccheria di Foggia derby con il Bari momentaneamente interrotto per blackout, chissà se qualcuno appr… - soydelmallorca : RT @CalcioFoggiaoff: Gooooooooooooooooooooolllllll Foggia in vantaggiooooooooooooooo Dal dischetto realizza #Curcio #Foggia 1 #Bari 0 ??? #F… - aaaaalbertt : Ho appena varcato la soglia dei vent’anni, l’età più bella a detta di molti. Il virus sta cambiando radicalmente la… - DiMarzio : #FoggiaBari, derby interrotto dal blackout allo stadio Zaccheria -