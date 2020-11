Emilife | «Sono un trasformista della parodia»

Leggi su panorama

(Di domenica 1 novembre 2020) Si chiama Emanuele Ferrari e su Instagram ha 1,4 milioni di follower (la sua gallina ne ha 25 mila) che impazziscono per le sue social re-interpretazioni degli outfit dei vip. Tra i suoi fan c'è anche la bisnonna, quasi centenaria, con cui ha scritto un libro di ricette. «È l'unica che mi capisce, andiamo d'accordo su tutto, tranne che sul gorgonzola».Tutti hanno il bulldog francese, ma lui ha, o almeno aveva, («ad agosto purtroppo ci ha lasciati») una gallina dal nome assai poco politically correct: Nuggets, ossia crocchette di pollo. Una gallina non dalle uova d'oro, ma dal profilo Instagram con 25 mila seguaci. Emanuele Ferrari di follower invece ne ha un milione e 400 mila. Laureato in economia, 24 anni, è un fenomeno social. Cameri, paese vicino a Novara, è «il mio nido». E da lì è partito con le parodie ...