Emergenza Covid-19, la rabbia dei ristoratori e dei gestori delle discoteche italiani, a San Marino non esiste lockdown, tutto aperto senza limitazione d’orario (Di domenica 1 novembre 2020) A pochi chilometri da Rimini esiste un luogo dove i bar, i ristoranti e le discoteche sono aperte senza limiti d’orario. Questo luogo è San Marino. Nella piccola repubblica confinante con Emilia e Marche non esiste il lockdown tutto aperto senza alcuna limitazione d’orari. Il Segretario di Stato della piccola Repubblica, Teodoro Lonfernini, spiega il motivo dell’apertura senza limite d’orario di Bar, ristoranti e discoteche: «San Marino è diversa dall’Italia, ha una popolazione contenuta su un territorio proporzionalmente più ampio. Ha anche un numero di pubblici esercizi contenuto, il controllo quindi ... Leggi su baritalianews (Di domenica 1 novembre 2020) A pochi chilometri da Riminiun luogo dove i bar, i ristoranti e lesono apertelimiti d’orario. Questo luogo è San. Nella piccola repubblica confinante con Emilia e Marche nonilalcunad’orari. Il Segretario di Stato della piccola Repubblica, Teodoro Lonfernini, spiega il motivo dell’aperturalimite d’orario di Bar, ristoranti e: «Sanè diversa dall’Italia, ha una popolazione contenuta su un territorio proporzionalmente più ampio. Ha anche un numero di pubblici esercizi contenuto, il controllo quindi ...

beppe_grillo : 'L'emergenza Covid sta mettendo in primo piano la necessità di ripensare il #welfare con strumenti unici e universa… - davidefaraone : Mentre l'Italia spera che nel 2021 ci sia il vaccino contro il Covid, lei spera che si vada alle elezioni. 8 itali… - marattin : Questo è l’andamento del nostro debito se, archiviata definitivamente l’emergenza Covid, tornassimo a crescere al t… - Mirandola59 : RT @laura_maffi: Opposizioni invitate da Conte per l'ennesima volta a sedersi al tavolo sull'emergenza Covid,....rifiutano di collaborare..… - LauraGio_75 : RT @laura_maffi: Opposizioni invitate da Conte per l'ennesima volta a sedersi al tavolo sull'emergenza Covid,....rifiutano di collaborare..… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Emergenza Covid, aiuti alle imprese il Resto del Carlino Diretta/ Sampdoria Genoa (Serie A) streaming video tv: derby della Lanterna

I Grifoni sono usciti di recente da un’emergenza coronavirus che aveva decimato la squadra. Dopo il ko in casa con l’Inter i rossoblu sono tornati alla vittoria, grazie a una doppietta di Scamacca, in ...

Covid, Galli: “I morti ricordiamoli nel cuore, non affollate cimiteri”

L'infettivologo Massimo Galli ha commentato l'andamento dell'emergenza Covid invitando la popolazione a ricordare i morti non affollando i cimiteri.

I Grifoni sono usciti di recente da un’emergenza coronavirus che aveva decimato la squadra. Dopo il ko in casa con l’Inter i rossoblu sono tornati alla vittoria, grazie a una doppietta di Scamacca, in ...L'infettivologo Massimo Galli ha commentato l'andamento dell'emergenza Covid invitando la popolazione a ricordare i morti non affollando i cimiteri.