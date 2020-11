Covid, visita a sorpresa del presidente Mattarella a Castegnato (Di domenica 1 novembre 2020) Brescia, 1 novembre 2020 - visita a sorpresa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Castegnato, in provincia di Brescia. Il capo dello Stato è atterrato all'aeroporto di Montichiari, ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 1 novembre 2020) Brescia, 1 novembre 2020 -deldella Repubblica, Sergio, a, in provincia di Brescia. Il capo dello Stato è atterrato all'aeroporto di Montichiari, ...

SkyTG24 : Covid Brescia, il presidente Mattarella in visita a sorpresa a Castegnato - rep_milano : Coronavirus in Lombardia, Mattarella visita a sorpresa il cimitero del Bresciano dove è stata rubata la stele per l… - alessand_mella : @comuni_anci Quando si paventano nuovi lockdown, per favore, vi prego, si pensi sempre a come i disabili soffrirono… - Luckyluciana0 : RT @alessand_mella: @istbrunoleoni @FrancescoCoccoT @alexbarbera @LaStampa Quando si paventano nuovi lockdown, per favore, vi prego, si pen… - PaoloBMb70 : RT @rtl1025: ?? Visita a sorpresa del presidente della Repubblica, #SergioMattarella, a Castegnato, in provincia di #Brescia. E' atterrato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid visita Covid, visita a sorpresa del presidente Mattarella a Castegnato Il Giorno Mattarella al cimitero di Castegnato omaggia le vittime del Covid

Nel camposanto del paese il 7 settembre era stata rubata la croce dal monumento appena inaugurato in ricordo dei morti per coronavirus ...

Cos'è il saturimetro e perché può salvare la vita

Il ministero della Salute sta valutando l'ipotesi di consegnare questo dispositivo medico ad ogni famiglia Continua a salire il numero di contagi da Covid in Italia. Nella giornata di ieri, sabato 31 ...

Nel camposanto del paese il 7 settembre era stata rubata la croce dal monumento appena inaugurato in ricordo dei morti per coronavirus ...Il ministero della Salute sta valutando l'ipotesi di consegnare questo dispositivo medico ad ogni famiglia Continua a salire il numero di contagi da Covid in Italia. Nella giornata di ieri, sabato 31 ...