Ah, questa vita, che vita! (Di domenica 1 novembre 2020) Ah, questa vita, che vita ! Di Vincenzo Calafiore 1 Novembre 2020 Udine Preso da una quotidianità dissacrante e umiliante, per la sua ripetitività, a volte vinto e sconfitto verrebbe voglia di lasciarmi dalla mia vita. Ma non è così, non c’è nulla di più profonda, di meraviglioso della vita, che mi fa rimanere qui sospeso in un tempo non tempo, di vita non vita. Per mia fortuna “ scrivo “ e non per piacere a qualcuno, scrivo perché mi piace scrivere, perché sono un uomo libero, perché lo scrivere mi porta lontano, molto lontano e tiene distanti fantasmi e demoni dalla mia notte che piano piano nelle ore svanisce diluendosi tra le maglie della rete di Aurora, che ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 1 novembre 2020) Ah,, che! Di Vincenzo Calafiore 1 Novembre 2020 Udine Preso da una quotidianità dissacrante e umiliante, per la sua ripetitività, a volte vinto e sconfitto verrebbe voglia di lasciarmi dalla mia. Ma non è così, non c’è nulla di più profonda, di meraviglioso della, che mi fa rimanere qui sospeso in un tempo non tempo, dinon. Per mia fortuna “ scrivo “ e non per piacere a qualcuno, scrivo perché mi piace scrivere, perché sono un uomo libero, perché lo scrivere mi porta lontano, molto lontano e tiene distanti fantasmi e demoni dalla mia notte che piano piano nelle ore svanisce diluendosi tra le maglie della rete di Aurora, che ...

berlusconi : È intollerabile che a pagare il prezzo di questa crisi siano i titolari di attività che avevano fatto di tutto per… - RadioItalia : 'Questa sera sei bellissima, se lo sai che non è finita abbracciami anche se penserai che non è poetica questa vita… - SkyArte : Scomparsa il 1° novembre del 2009, #AldaMerini ha lasciato dietro di sé una vita intensamente vissuta e testimoniat… - Lu9593 : RT @aboutlocs: Dovremmo ricordarcelo ogni giorno che questa vita è solo una e non dovremmo sprecarla per stare dietro alle minchiate. - ilaryxsmiles : ha la propria vita, ha i propri impegni e io glieli rispetto, infatti non le dico nulla, però capitemi, è la person… -