Zidane ritrova Hazard in tempo per l' Inter

MADRID, SPAGNA, - Prova di forza per il Real Madrid , che a tre giorni della delicatissima sfida Champions con l' Inter , supera per 4-1 la neopromossa Huesca e si riprende, almeno momentaneamente, la ...

Convincente vittoria per i blancos, che a tre giorni dal big match di Champions League con i nerazzurri, si sbarazzano del Huesca con un meritato 4-1. Sblocca tutto il ritrovato Eden Hazard, che feste ...

Real Madrid, Zidane 'snobba' l'Inter: 'La prossima finale è con l'Huesca'

3 L'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane, prossimo avversario dell'Inter nel girone di Champions League, ha parlato così alla vigilia del match di campionato contro l'Huesca: ' Sento parlare di ...

