Volley, A2 maschile: il programma della 3a giornata (Di sabato 31 ottobre 2020) Agnelli Tipiesse Bergamo – Photo Credit: Agnelli Tipiesse Official Facebook AccountLa Serie A2 maschile scende in campo per affrontare il terzo turno di questa regular seaosn; a differenza della 2a giornata, in questo weekend ci saranno tre partite rinviate a causa di alcune positività al Covid-19. Scopriamo quindi insieme il programma delle partite della 3a giornata di Serie A2 maschile. Le partite della 3a giornata Il match di apertura della terza giornata vede scendere in campo Bergamo e Ortona; entrambe le formazioni arrivano da un ottimo secondo turno dove hanno vinto con dei secchi 3-0 contro le loro avversarie. Ortona al momento guida la classifica a punteggio pieno, mentre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 31 ottobre 2020) Agnelli Tipiesse Bergamo – Photo Credit: Agnelli Tipiesse Official Facebook AccountLa Serie A2scende in campo per affrontare il terzo turno di questa regular seaosn; a differenza2a, in questo weekend ci saranno tre partite rinviate a causa di alcune positività al Covid-19. Scopriamo quindi insieme ildelle partite3adi Serie A2. Le partite3aIl match di aperturaterzavede scendere in campo Bergamo e Ortona; entrambe le formazioni arrivano da un ottimo secondo turno dove hanno vinto con dei secchi 3-0 contro le loro avversarie. Ortona al momento guida la classifica a punteggio pieno, mentre ...

Il match di apertura della terza giornata vede scendere in campo Bergamo e Ortona; entrambe le formazioni arrivano da un ottimo secondo turno dove hanno vinto con dei secchi 3-0 contro le loro ...

Un altro rinvio per la Med Store "Tanta voglia di tornare in campo"

La squadra maceratese è stata così costretta a saltare le prime gare del campionato di A3 di volley maschile e il debutto è previsto per l’8... Rinviata la gara Med Store Macerata – Sol Lucernari ...

