Un'estate a negare il Covid. Ma per Salvini è colpa di Conte. Per il leader della Lega un altro lockdown sarebbe un fallimento dell'Esecutivo. Ma lui ha fatto di tutto per provocarlo (Di sabato 31 ottobre 2020) Matteo Salvini è un tipo strano e va in giro – da poco mascherina-munito – a dire che se ci sarà un nuovo lockdown – alcune voci dicono il 9 novembre – la colpa sarà del governo. E ce ne vuole di faccia ipertostissima a dire cose simili visto che proprio lui ha passato l'estate a glorificare il "liberi tutti" con spiagge e ristoranti affollatissimi di incoscienti. È noto che la destra mondiale, a cominciare da Donald Trump negli Usa, Jair Bolsonaro in Brasile, Boris Johnson nel Regno Unito, odiano le mascherine viste stupidamente come "limitazione alla libertà personale". I casarecci non sono da meno guidati appunto da Salvini e la Meloni e se da un lato prendono ipocritamente le distanze dal loro popolo no-mask ...

MariaSemeraro19 : @epizzami @marcotravaglio E hanno responsabilità anche certi politici che hanno passato l'estate in comizi senza ma… - Nannarella20 : @LuigiNicolucci @Corriere Senta non tutto è imputabile al governo, lei ha sentito la Meloni e tanti governatori… - adidocs : @tedberrigan @myrtamerlino Misure straordinarie nascoste dietro un banco con le rotelle. Per tutta l'estate abbiamo… - inputtype_text : Il cambiamento economico fa più paura del virus E' inutile negare però, che dopo un'estate in cui la filosofia di v… - fauss77 : @andrzejwilk @matteosalvinimi Bisogna fornirgli la possibilità di dire il governo non ha fatto nulla. Hanno passato… -

