Traffico Roma del 31-10-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 ottobre 2020) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto Ina studio Daniele guerrisi al quartiere Trieste sempre chiusa via di Priscilla tra via Orvinio e piazza Vescovio più nota come piazza Vescovio aNord in zona Prima porta chiusa per problemi sull’asfalto via Pietro bascotti all’altezza della via Tiberina analoga situazione al Torrino zona Mostacciano semplice via Giuseppe mendozza all’altezza di viale Beata Vergine del Carmelo a causa del dissesto del manto stradale alla Tuscolana lavori in corso in via di Porta Furba senso unico alternato tra via degli Angeli via del Mandrione fino alle 17 anche nella zona di Torre Gaia proseguono i lavori di consolidamento delle cavalcavia ferroviario in via di Tor Bella Monaca chiusa fino alle 16 compreso tra via Vincenzo zarrelli è la via Casilina in direzione di quest’ultima ...