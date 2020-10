Serie B, oggi continua la 6a giornata: ecco il programma (Di domenica 1 novembre 2020) continua la Serie BKT con la sesta giornata e il recupero della ripresa di Venezia-Empoli sospesa per la nebbia. Questo il programma completo: SABATO 31 OTTOBRE Cittadella-Monza 1-2 Ascoli-Pordenone 0-1 Brescia-Virtus Entella 2-2 Chievo Verona-Cosenza 2-0 Vicenza-Pisa 4-4 Salernitana-Reggiana – Venezia-Empoli 2-0 (da terminare) DOMENICA 1 NOVEMBRE Reggina-Spal ore 15.00 Frosinone-Cremonese ore 21.00 LUNEDI 2 NOVEMBRE Lecce-Pescara ore 21.00 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 1 novembre 2020)laBKT con la sestae il recupero della ripresa di Venezia-Empoli sospesa per la nebbia. Questo ilcompleto: SABATO 31 OTTOBRE Cittadella-Monza 1-2 Ascoli-Pordenone 0-1 Brescia-Virtus Entella 2-2 Chievo Verona-Cosenza 2-0 Vicenza-Pisa 4-4 Salernitana-Reggiana – Venezia-Empoli 2-0 (da terminare) DOMENICA 1 NOVEMBRE Reggina-Spal ore 15.00 Frosinone-Cremonese ore 21.00 LUNEDI 2 NOVEMBRE Lecce-Pescara ore 21.00 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

dellorco85 : Provate ad immaginare se oggi 26 ottobre 2020, con l'attuale situazione dei mezzi pubblici, il ministro dei traspor… - WeCinema : Sublime e carismatica, compie oggi gli anni #WinonaRyder! Icona indiscussa degli anni '90, con la serie TV ' Strang… - Palazzo_Chigi : In vista del CdM di oggi sul #DecretoRistori, è in corso a Palazzo Chigi il primo di una serie di incontri tra il P… - marco67mm : RT @vickythebug: oggi c’è una delle partite che più odio in serie a all’orario che più odio, si prospetta una tragedia - rtl1025 : ?? I risultati di oggi ???? #SerieA -