Serie A, oggi continua la 6a giornata: ecco il programma (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo gli anticipi del sabato, continua la Serie A nella giornata di oggi. Questo il programma completo: SABATO 31 OTTOBRE Crotone-Atalanta 1-2 Inter-Parma 2-2 Bologna-Cagliari DOMENICA 1 NOVEMBRE Udinese-Milan ore 12.30 Spezia-Juventus ore 15.00 Torino-Lazio ore 15.00 Napoli-Sassuolo ore 18.00 Roma-Fiorentina ore 18.00 Sampdoria-Genoa ore 20.45 LUNEDI 2 NOVEMBRE Verona-Benevento ore 20.45

Ultime Notizie dalla rete : Serie oggi Serie A live, le partite di oggi in tv. Classifica e risultati QUOTIDIANO.NET Udinese-Milan, Deulofeu cerca lo scherzetto da ex

Gerard Deulofeu punta a segnare il suo primo gol con la maglia dell'Udinese. E proprio contro la sua vecchia squadra di Serie A.

Dal virus al campo: Ibra, CR7 e gli altri supereroi, al top a tempo di record

Da Zlatan al portoghese, fino a Donnarumma e Immobile. Appena negativi al tampone, subito in campo con un recupero brevissimo. Così i calciatori stupiscono ...

