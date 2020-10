Salvini ha sottovalutato per mesi la seconda ondata e ora sostiene l’esatto contrario (Di sabato 31 ottobre 2020) La curva dell’epidemia è in preoccupante salita in Italia e la seconda ondata è ormai conclamata. Oggi si è toccato un nuovo record di contagi (+31.758 nuovi positivi) e le ospedalizzazioni stanno aumentando al ritmo di mille al giorno, mentre i posti occupati in terapia intensiva hanno già toccato quota 1.843. Non c’è tempo per attendere l’effetto delle misure in vigore da pochi giorni, il tempo stringe e lo dimostrano le decisioni che stanno prendendo i governi di Paesi a noi vicini, dalla Francia all’Austria, dal Regno Unito alla Grecia. Il contagio può essere limitato soltanto limitando gli spostamenti dei cittadini e se un nuovo lockdown duro è sicuramente il modo più rapido per scongiurare un peggioramento che sembra ormai scontato, bisogna fare i conti anche con ... Leggi su blogo (Di sabato 31 ottobre 2020) La curva dell’epidemia è in preoccupante salita in Italia e laè ormai conclamata. Oggi si è toccato un nuovo record di contagi (+31.758 nuovi positivi) e le ospedalizzazioni stanno aumentando al ritmo di mille al giorno, mentre i posti occupati in terapia intensiva hanno già toccato quota 1.843. Non c’è tempo per attendere l’effetto delle misure in vigore da pochi giorni, il tempo stringe e lo dimostrano le decisioni che stanno prendendo i governi di Paesi a noi vicini, dalla Francia all’Austria, dal Regno Unito alla Grecia. Il contagio può essere limitato soltanto limitando gli spostamenti dei cittadini e se un nuovo lockdown duro è sicuramente il modo più rapido per scongiurare un peggioramento che sembra ormai scontato, bisogna fare i conti anche con ...

aniello7779 : @stanzaselvaggia Infatti avevano sottovalutato che il 40% vota #salvini e #meloni - Fiorellissimo : @alesallusti Quindi dimissioni subito di chi lo ha sempre sottovalutato Meloni e Salvini ?? - sologiuma : RT @Sabina1956: @sologiuma @LaSkilly No, non 'abbiamo sottovalutato', c'è chi ha girato l'Italia istigando comportamenti pericolosi, reclam… - Sabina1956 : @sologiuma @LaSkilly No, non 'abbiamo sottovalutato', c'è chi ha girato l'Italia istigando comportamenti pericolosi… - Gabry55020967 : Le destre con Salvini,Meloni e la Stampa di appoggio,continuano ad affermare che il Governo ha sottovalutato il rit… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini sottovalutato Coronavirus, Conte: «Senza una risposta coordinata Ue nessuno supererà la crisi» Il Sole 24 ORE Salvini ha sottovalutato per mesi la seconda ondata e ora sostiene l’esatto contrario

La seconda ondata “ampiamente prevista e prevedibile” Salvini, Meloni e Berlusconi lamentano lo scarso ... figure che nei mesi scorsi hanno contribuito in modo sostanziale a sottovalutare i rischi ...

Bertolaso invoca il lockdown: “Tra due settimane sarà come a fine marzo”

L'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso invoca il lockdown immediato per l'Italia, ma Fontana e il centrodestra non la pensano così.

La seconda ondata “ampiamente prevista e prevedibile” Salvini, Meloni e Berlusconi lamentano lo scarso ... figure che nei mesi scorsi hanno contribuito in modo sostanziale a sottovalutare i rischi ...L'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso invoca il lockdown immediato per l'Italia, ma Fontana e il centrodestra non la pensano così.