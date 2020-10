Roma, Mirante: «Non mi aspettavo di essere titolare. Dzeko è quello di sempre» (Di sabato 31 ottobre 2020) Antonio Mirante si racconta: tra il ruolo di titolare alla Roma ed il suo passato alla Juventus. Le sue parole anche su Dzeko Antonio Mirante, intervistato da Sportweek, ha parlato del suo ruolo alla Roma e del suo passato. titolare – «Io con Fonseca non ho mai parlato. Ripeto: non mi aspettavo di essere titolare alla prima di campionato. So di avere accanto un portiere bravo, giovane, ambizioso e che la Roma ha pagato parecchio, 28 milioni. La mia filosofia non è quella di lavorare da solo, curando solo i miei interessi allo scopo di tenermi il posto, ma insieme a lui per portare tanti punti alla squadra». PAU LOPEZ – «Non c’è stato bisogno di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 31 ottobre 2020) Antoniosi racconta: tra il ruolo diallaed il suo passato alla Juventus. Le sue parole anche suAntonio, intervistato da Sportweek, ha parlato del suo ruolo allae del suo passato.– «Io con Fonseca non ho mai parlato. Ripeto: non midialla prima di campionato. So di avere accanto un portiere bravo, giovane, ambizioso e che laha pagato parecchio, 28 milioni. La mia filosofia non è quella di lavorare da solo, curando solo i miei interessi allo scopo di tenermi il posto, ma insieme a lui per portare tanti punti alla squadra». PAU LOPEZ – «Non c’è stato bisogno di ...

