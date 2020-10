Le chiusure nelle Regioni, in Campania chiudono nidi e materne. In Piemonte e in Basilicata Dad per le superiori (Di sabato 31 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, le restrizioni decise dalle Regioni e dai sindaci delle grandi città per contrastare la diffusione del Covid. Emergenza coronavirus, le restrizioni in vigore nelle Regioni. La nuova fase dell’emergenza coronavirus vede le Regioni al centro della scena. Rispetto alla prima fase, quella più dura, dell’emergenza sanitaria, il governo ha fornito contesto generale con nuove linee guida nazionali, salvo poi affidarsi alle autorità locali per le iniziative più stringenti lì dove la situazione epidemiologica risulta particolarmente grave o allarmante. La nuova fase dell’emergenza Quindi, con il supporto del Viminale e dei suoi delegati, i protagonisti della scena diventano i sindaci e i Presidenti delle Regioni, che a pochi ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, le restrizioni decise dallee dai sindaci delle grandi città per contrastare la diffusione del Covid. Emergenza coronavirus, le restrizioni in vigore. La nuova fase dell’emergenza coronavirus vede leal centro della scena. Rispetto alla prima fase, quella più dura, dell’emergenza sanitaria, il governo ha fornito contesto generale con nuove linee guida nazionali, salvo poi affidarsi alle autorità locali per le iniziative più stringenti lì dove la situazione epidemiologica risulta particolarmente grave o allarmante. La nuova fase dell’emergenza Quindi, con il supporto del Viminale e dei suoi delegati, i protagonisti della scena diventano i sindaci e i Presidenti delle, che a pochi ...

ilpost : C'è un dettaglio che si trascura (o si imbroglia) nelle discussioni sulle chiusure: la pandemia - LiciaRonzulli : Quanto è successo ieri a #Napoli sia da MONITO per il governo. Se Conte e il Governo decidono misure ancora più res… - Agenzia_Ansa : Le #chiusure nelle #Regioni, si moltiplicano le ordinanze per arginare il #contagio. Coprifuoco in #Campania,… - Mauro73432329 : - Marco_Bello1 : RT @GiovaQuez: Per Crisanti sulle chiusure siamo già in ritardo almeno di due settimane. 'Ora stiamo inseguendo l'epidemia, speriamo che no… -