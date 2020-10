Isolare gli anziani per salvarli e allontanare il lockdown per tutti: l’ipotesi divide gli esperti (Di sabato 31 ottobre 2020) lockdown. La parola più temuta della Fase 3 della pandemia è tornata a farsi strada in tutta Europa. Prima le chiusure in Irlanda, poi il confinement della Francia e del Belgio, le restrizioni del Regno Unito e della Repubblica Ceca. Ora che i numeri del Coronavirus in Italia hanno raggiunto quelli francesi di due settimane fa (ieri oltre 31 mila nuovi casi), e ora che l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha parlato di uno scenario 4 alle porte, il parola non è più un tabù. Ma per scongiurare gli effetti drammatici che una nuova chiusura totale avrebbe sulla psicologia e sull’economia degli italiani, alcuni esperti stanno iniziando a parlare dell’ipotesi di un lockdown “generazionale”: la messa in isolamento, in pratica, solo delle fasce di età più a ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020). La parola più temuta della Fase 3 della pandemia è tornata a farsi strada in tutta Europa. Prima le chiusure in Irlanda, poi il confinement della Francia e del Belgio, le restrizioni del Regno Unito e della Repubblica Ceca. Ora che i numeri del Coronavirus in Italia hanno raggiunto quelli francesi di due settimane fa (ieri oltre 31 mila nuovi casi), e ora che l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha parlato di uno scenario 4 alle porte, il parola non è più un tabù. Ma per scongiurare gli effetti drammatici che una nuova chiusura totale avrebbe sulla psicologia e sull’economia degli italiani, alcunistanno iniziando a parlare dell’ipotesi di un“generazionale”: la messa in isolamento, in pratica, solo delle fasce di età più a ...

LaStampa : Gli anziani rappresentano un terzo della popolazione italiana. Se si riuscisse a isolare gli over 60, le vittime s… - fattoquotidiano : Coronavirus, Sala: “Lockdown a Milano? No, sarebbe sbagliato. Meglio isolare gli anziani” - Corriere : Bergamo, il primario: «Isolare gli over 65, chi festeggia i 72 anni al ristorante rischia di celebrare un funerale» - Alexandra5S5 : RT @DMALAGIGI2: La #RaggiSindaca2021 e Federalberghi propongono al Governo di utilizzare gli alberghi della Capitale per isolare gli asint… - marcomoriconi3 : Lockdown per fasce d'età, lo studio: «Isolare gli over 80 dimezza la mortalità» -

Ultime Notizie dalla rete : Isolare gli Perché l’idea di isolare gli anziani non ha alcun senso Scienze Fanpage “Non chiudiamo le scuole": appello di Daniele Novara al governo e ai pedagogisti

Nelle ore in cui il governo si scontra sul tema, il pedagogista chiede che le scuole siano, anche in caso di lockdown, le ultime strutture a chiudere. “Irresponsabile pensare che si possa affrontare l ...

Diretta Ascoli Pordenone/ Streaming video tv: marchigiani in emergenza (Serie B)

Difficile parlare di calcio in modo normale quando negli ultimi giorni hanno tenuto banco parole come tamponi, positività, isolamento e quarantena: l’Ascoli comunque è reduce dalla sconfitta sul campo ...

Nelle ore in cui il governo si scontra sul tema, il pedagogista chiede che le scuole siano, anche in caso di lockdown, le ultime strutture a chiudere. “Irresponsabile pensare che si possa affrontare l ...Difficile parlare di calcio in modo normale quando negli ultimi giorni hanno tenuto banco parole come tamponi, positività, isolamento e quarantena: l’Ascoli comunque è reduce dalla sconfitta sul campo ...