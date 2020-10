Il tributo di Daniel Craig | Sean Connery ha definito un’epoca

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 31 ottobre 2020) “Haun’epoca e uno stile, lo spirito e lo charme che ha portato sullo schermo possono essere misurati in megawatt”. Cosìha commentato la scomparsa di, il primo James Bond.Il celebre attore si è spento all’età di 90 anni. La sua carriera ha attraversato decenni e i suoi numerosi premi includevano un Oscar, due premi Bafta e tre Golden Globe. Nominato ‘Sir’ dalla regina nel 2000, l’attore ha interpretato diversi altri film di successo tra cui ‘Caccia a ottobre rosso’, ‘Indiana Jones e l’ultima crociata’ e ‘The Rock’. Ottenne l’oscar nel 1988 come attore non protagonista di ‘Gli intoccabili’, a fianco di Robert De Niro e Kevin ...